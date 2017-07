Corrida vertical desafia a subir a Torre 20 de Quarteira

Connect on Linked in

Depois do sucesso das três edições da “Corrida Vertical”, Quarteira volta a estar em destaque no desporto nacional com a realização da “Corrida Vertical Torre 20 Quarteira”, no próximo dia 22 de julho, a partir das 21h00.

Pela segunda vez a corrida sobe um edifício de habitação, a Torre 20 de Quarteira, com 20 andares, 70 metros de altura e 350 degraus. A corrida será dividida em provas individuais de contrarrelógio, nas categorias de masculinos e femininos.

Cada atleta sobe duas vezes as escadas, sendo que os dez primeiros classificados vão disputar a última e derradeira etapa que vai coroar o rei e a rainha da “Corrida Vertical Torre 20 Quarteira”.

A corrida vertical assume-se como uma nova modalidade desportiva que consiste em subir um determinado número de degraus no menor tempo possível. Enquanto prova de espetáculo, tem suscitado o interesse do público e dos media internacionais, sobretudo após a realização de provas em alguns dos arranha-céus mais famosos do mundo, como o Empire State Building em Nova Iorque ou o edifício Taipei na China.

A prova é aberta a todos as pessoas, maiores de 18 anos, interessadas em participar em novas experiências, neste caso, subir 20 andares a correr ou caminhar e testar os seus limites.

As inscrições já se encontram abertas no site da prova (www.corridavertical.com), no facebook (Corrida Vertical Portugal) e na página da Associação de Atletismo do Algarve.

A participação custa 18 euros, dos quais com 2 euros revertem para a

Associação MulherEndo, que tem como objetivo principal promover e fomentar o apoio, a reabilitação e recuperação física e psicológica da mulher com endometriose. O ‘Kit do Atleta’ contém uma t-shirt, uma entrada para o Aquashow Park, ‘vouchers’ de descontos e vários brindes.

O espetáculo acontece dentro e fora do edifício, com muita animação, luz e cor. Todos os participantes e espectadores poderão assistir à prova que será transmitida em direto, através de ecrãs gigantes colocados no exterior, e desfrutar da animação audiovisual com DJ Miguel Filhó (Kiss FM) durante todo o evento.

A segurança é uma preocupação da organização contando com a Cruz Vermelha Portuguesa e a Fisiodesporto no apoio aos atletas.

A “Corrida Vertical Torre 20 Quarteira” é uma organização da Free Challenge, em coorganização com a Câmara Municipal de Loulé e o apoio da Freguesia de Quarteira.