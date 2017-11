Corrida mais longa do país começa em Alcoutim e acaba em Sagres

Connect on Linked in

A Algarviana Ultra Trail (ALUT) tem uma distância de 300 quilómetros pelo interior algarvio, será disputada por 60 atletas, de seis nacionalidades, os quais atravessarão em 72 horas os pontos mais altos do Algarve.

Esta prova começa esta quinta-feira em Alcoutim, junto ao Rio Guadiana, às 18h30 e termina no domingo junto ao Cabo de São Vicente, na freguesia de Sagres e concelho de Vila do Bispo.

No caminho dos atletas estão as serras do Caldeirão, Espinhaço de Cão e Monchique. O percurso atravessa nove concelhos (Alcoutim, Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Silves, Monchique, Lagos e Vila do Bispo) que vão correr quase exclusivamente na Via Algarviana, um percurso pedestre de longa distância classificado como Grande Rota (GR13).

A prova decorre sobretudo em zonas florestais, com o principal objetivo de promover o interior algarvio como produto turístico alternativo à habitual escolha do destino para praia.

“É um evento desportivo de trail running que vai percorrer a região de um extremo ao outro dando a conhecer a beleza do seu interior e decorre na sua quase totalidade na Via Algarviana”, explica Germano Magalhães, presidente assembleia geral da associação desportiva Algarve Trail Running (ATR), principal organizadora do evento.

“A participação no evento está limitada a um máximo de 60 atletas por uma questão de segurança. Temos especial cuidado no acompanhamento dos atletas, recomendando que os participantes tenham já experiência em provas de 100 milhas ou distâncias similares. É otimista se dissermos que 20 chegam ao fim”, acrescenta o mesmo responsável.

O presidente da Câmara de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, acredita que “a aposta no Turismo de Natureza e, em concreto, provas como esta irão permitir uma maior projeção da região e representam um meio de combate à sazonalidade e consequentemente para o melhoramento da economia local”.

A Via Algarviana está inserida maioritariamente no interior algarvio, tem história, natureza e um percurso de excelência para a prática de várias atividades desportivas. Uma combinação de fatores que atraíram inscritos de países como – Portugal, Espanha, Brasil, Equador, Uruguai, Escocia. Os portugueses representam o grosso dos inscritos, com atletas de norte a sul do país e ilhas.

O ALUT é organizado pela Algarve Trail Running (ATR) e pela Região de Turismo do Algarve (RTA), em parceria com a ANA – Aeroportos de Portugal e Águas do Algarve, com o apoio da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

A equipa da ATR responsável pela organização e direção do ALUT é reconhecida pela organização de outros eventos de trail running, entre os quais o Ultra Trilhos Rocha da Pena e o Trail Ossonoba.