Conversa com a algarvia mais viajada do mundo

Nasceu em Vila Real de Santo António, mas foi em Tavira que viveu a infância até partir para Lisboa, aos 17 anos. Na SIC mesmo antes da sua fundação, em 1992, Teresa Conceição criou há uma década, em conjunto com o jornalista Mário Augusto (agora com Martim Cabral), a rubrica de sucesso “Ir é o Melhor Remédio”. Em entrevista exclusiva ao JA, Teresa Conceição conta algumas peripécias das suas viagens pelo mundo, como aquela em que escapou “por um triz” a um rapto no Irão ou os 22 mil quilómetros de estradas africanas que percorreu de moto para fazer um documentário. Apesar das suas viagens pelos cinco continentes, o Algarve continua a aquecer-lhe o coração, tendo recentemente lançado o livro “Ir é o Melhor Remédio – Algarve”, onde mostra que “a região tem pontos de interesse além dos óbvios no litoral”

Jornal do Algarve – Quem é a Teresa Conceição?

Teresa Conceição – Antes de ser jornalista, sou leitora e viajante. Gostava de ter tempo para pintar e para ser mais leitora e viajante. O mundo literário é para mim fundamental. É a minha primeira fonte de descolagem. Mas o que me consome o tempo é a profissão. Mais de metade da minha existência foi passada a trabalhar em televisão, com muito gosto, diga-se desde já. Sou jornalista da SIC desde antes da fundação, já cá estava quatro meses antes do primeiro dia de emissões a 6 de outubro de 1992. A SIC viu-me nascer como jornalista: em 2017 completo 25 anos de profissão na SIC. Mas o que é isso comparado com os 60 anos do Jornal do Algarve?

J.A. – Quais as suas recordações dos tempos de criança vividos na região?

T.C. – Nasci em Vila Real de Santo António, mas não guardo nenhuma recordação. Foi em Tavira que vivi infância e adolescência, daí que considere Tavira a minha terra. Se é a infância que nos molda, o meu tempo de meninice foi muito feliz, passado entre família e amigos de Tavira, a escola e o liceu, a praia da ilha de Tavira e os ares do campo da casa dos meus avós.

J.A. – Em que altura da vida é que deixou de residir no Algarve? Regressa à região com frequência? O que significa para si o Algarve?

T.C. – Vim para Lisboa aos 17 anos, para estudar na Universidade Nova. Já vivo em Lisboa há 30 anos e esta cidade tornou-se a minha casa. Não é a minha terra, mas é a minha casa. Ao Algarve regresso sempre que posso para visitar a família. O Algarve é a minha terra de nascimento e coração.

J.A. – Quais os seus locais preferidos no Algarve, os mais ‘badalados’ e os mais ‘recônditos’? Prefere o Algarve da serra ou da praia?

T.C. – Não aprecio locais badalados. Para viver e em tempo de férias prefiro sítios tranquilos. Gosto das aldeias, mais do que das cidades. E gosto tanto da praia como da serra. Nasci com o pé na água, mas os meus avós são da serra e é aí que estão as minhas raízes. Conhecê-las e dar-lhes valor, muito valor, é o melhor que posso fazer por mim. Quanto a zonas urbanas, Tavira será sempre o meu refúgio e a minha cidade de eleição. Mas gosto muito de passear em Silves, em Loulé, em Alvor, em Lagos. Se for para passeios na natureza, Sagres e toda a Costa Vicentina. Mas também Vila Real de Santo António e Castro Marim, Alcoutim e as aldeias serranas. E se estivermos a falar aqui até amanhã posso continuar com a lista…!

J.A. – Há 10 anos que é o rosto da rubrica do Jornal da Noite, “Ir é o Melhor Remédio”, ao lado de Martim Cabral. O que mais a impressionou ao longo desta década de viagens?

T.C. – O “IR” foi criado em 2007, com o jornalista Mário Augusto. Eu em Lisboa, ele no Porto, fazíamos o programa em despique norte-sul. Era muito engraçado. A base do nosso trabalho era fazer reportagem sobre festas, romarias, tradições e modos de vida que não tinham espaço no serviço noticioso diário. Nessa altura raramente filmávamos hotéis. Tentávamos recuperar sobretudo as receitas mais antigas e típicas de cada região. Gastronomia não trata só de sabores: é marca de identidade e de história. E de histórias. O Martim Cabral juntou-se à equipa em 2010 e acabou por alterar o conceito inicial do “IR”. Passámos a fazer o programa com base no contraste entre sugestões turísticas luxuosas e económicas. No entanto, a reportagem é sempre a base desta rubrica do Jornal da Noite, que é emitido como programa autónomo na SIC Notícias. Desde o início do meu trabalho na SIC sempre fiz reportagem por todo o país e fora dele; fazer o “IR” não mudou substancialmente o trabalho. Tive de acrescentar gravações em turismos rurais e restaurantes, do ponto de vista da criação de empresas e enquanto projetos que envolvem mudanças radicais de vida para quem os cria. Analisar o impacto que um novo projeto pode trazer para quem investe e para a terra que o recebe é muito interessante. E há muita gente a mudar de vida para se dedicar ao turismo por todo o país.

J.A. – Lançou agora o novo livro “Ir é o melhor remédio”, que “revela um Algarve desconhecido e um Algarve que já se julgava conhecer”. Porquê um livro só sobre a região?

T.C. – O Algarve é o destino de férias mais desejado do país, parece-me (risos). É para onde muitos iriam a correr dar um mergulho, se pudessem. A editora Guerra & Paz achou que fazia sentido criar um livro que mostrasse que a região tem pontos de interesse além dos óbvios no litoral. E mesmo à beira de água existem locais pouco conhecidos e distantes dos grandes centros turísticos.

J.A. – Que dicas daria a um algarvio de gema que pensa que já conhece todo o Algarve como a palma da sua mão?

T.C. – Diria para olhar melhor. Para se aventurar por caminhos diferentes. Eu nunca vi a palma da minha mão à lupa, e talvez tivesse surpresas se o fizesse (risos). Só posso falar por mim: penso que acabamos sempre por ir aos mesmo sítios. Só quando comecei a fazer reportagem e fotografia no Algarve descobri locais que não imaginava…

(ENTREVISTA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 27 DE JULHO)

Nuno Couto | Jornal do Algarve