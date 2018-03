Continente vai recrutar 150 trabalhadores para lojas no Algarve

Connect on Linked in

No dia 19 de abril, a Sonae MC vai abrir candidaturas exclusivas para a região do Algarve, para preencher as mais de 150 vagas disponíveis para as lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia e Well’s.

A ação enquadra-se na iniciativa “Dia D’Emprego” e vai decorrer em todas as lojas do Algarve, a partir das 10h00.

Neste dia, os interessados em iniciar ou dar continuidade a uma carreira na área do retalho alimentar têm apenas de se dirigir a uma das lojas que a marca tem na região, inscrever-se no programa de recrutamento através do preenchimento de um boletim de candidatura e agendar a entrevista presencial, que pode, até, acontecer no próprio dia.

Os interessados deverão efetuar a inscrição nas lojas localizadas em Albufeira, Faro, Montenegro, Guia, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, Quarteira, Silves ou Tavira.

Refira-se que o supermercado que está atualmente em construção em Vila Real de Santo António será um Continente Bom Dia e a sua abertura está prevista para o próximo verão.