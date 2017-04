Continente desafia mães a ganhar tempo

Connect on Linked in

O Continente desafia todas as mães portuguesas a descobrir e a mostrar como se ganha tempo para as coisas importantes da vida a fazer compras no Continente Online. A proposta é feita no âmbito de um passatempo que a marca lançou nas suas páginas de facebook e instagram, que decorre até 07 de maio, o Dia da Mãe.

Para participar, as mães interessadas têm apenas de partilhar uma fotografia, de forma pública, no seu perfil do facebook ou instagram, demonstrando como ganham tempo com o Continente Online. A fotografia tem de ser acompanhada das ‘hastags’ #continenteonline e #passatemposupermae, assim como do número de uma encomenda feita ‘online’ – #(nº da encomenda), que tem de ser superior a 100 euros, para a participação ser considerada válida.

As participações serão depois analisadas por um júri, que atribuirá prémios às cinco melhores participações. A primeira classificada recebe uma Yammi 2 e uma adesão ao serviço EntregaZero, a segunda classificada um cabaz de produtos Kasa e uma adesão ao serviço EntregaZero, a terceira classificada um cabaz de produtos MyLabel e uma adesão ao serviço EntregaZero, a quarta classificada um cupão no valor de 50 euros para uso exclusivo no Continente Online e a quinta classificada uma adesão ao serviço EntregaZero.