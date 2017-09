Contagem decrescente para a abertura do Mar Shopping Algarve

Print This Post

Além de 110 lojas, o novo espaço do complexo IKEA Centres inclui a maior zona de lazer ao ar livre integrada num centro comercial em Portugal

DOMINGOS VIEGAS

O Mar Shopping Algarve, centro comercial integrado no espaço comercial IKEA, junto à Via do Infante (nó Loulé e aeroporto), vai ser inaugurado na próxima semana (quarta-feira, 27 de setembro).

Além de 110 lojas, o novo centro comercial algarvio inclui ainda a maior área de lazer ao ar livre integrada num centro comercial em Portugal.

Trata-se do segundo espaço comercial a abrir no complexo IKEA Centres, depois da loja do grupo sueco. Ainda este ano abrirá portas o Designer Outlet Algarve, completando assim aquele complexo comercial.

Os três espaços comerciais ocuparão uma área de 82.000 metros quadrados, representam um investimento de 200 milhões de euros e permitirão criar cerca de 3000 postos de trabalho diretos e indiretos.

É o primeiro projeto no país a conjugar centro comercial, ‘outlet’ e zona de lazer ao ar livre…

…(mais desenvolvimento na edição impressa e semanal do Jornal do Algarve que está nas bancas a partir desta quinta-feira 21/09/2017)