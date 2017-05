Construção de pousada no centro histórico de VRSA arranca no terceiro trimestre

Print This Post

O centro histórico de Vila Real de Santo António vai receber uma Pousada de Portugal. O investimento do Grupo Pestana, responsável pela gestão da rede nacional de pousadas, está cifrado em três milhões de euros e deverá gerar 30 postos de trabalho.

A nova unidade ficará sediada em quatro imóveis de interesse histórico – propriedade do município de VRSA e da empresa municipal Sociedade de Gestão Urbana – e irá contar com 57 quartos, distribuídos por três núcleos.

A obra terá início no terceiro trimestre de 2017, prevendo-se a sua abertura no Verão de 2018. Além do alojamento, o projeto inclui salas de eventos, spa, piscina exterior e restaurante.

O conceito hoteleiro do projeto, apresentado esta segunda-feira, estará alicerçado na história de Vila Real de Santo António, criando um novo segmento turístico baseado no património e na cultura local.

De acordo com Luís Gomes, presidente da Câmara Municipal de VRSA, este investimento permitirá dotar a cidade com uma nova unidade de cinco estrelas, que se somará ao hotel Guadiana, cuja requalificação em unidade de luxo deverá ficar concluído no Verão.

Para o autarca, “a instalação da pousada é também o culminar do processo de requalificação ambiental, patrimonial e urbanística do concelho, onde foram investidos mais de 120 milhões de euros nos últimos 10 anos”.

Segundo José Theotonio, CEO e presidente da Comissão Executiva do Pestana Hotel Group, “o desenvolvimento turístico, assim como o trabalho de requalificação levado a cabo no centro histórico de VRSA e no seu património foram fatores que contribuíram para que o grupo hoteleiro escolhesse a cidade para ampliar o seu portefólio de investimentos”.

Esta operação faz também parte da estratégia de recuperação do conjunto edificado da cidade e contribuirá fortemente para a notoriedade do concelho a nível nacional e internacional, promovendo a diferenciação do destino através de um turismo de qualidade superior e cultural.

“A futura Pousada de Portugal de VRSA é um produto diferenciador que não irá concorrer com as unidades hoteleiras já instaladas, trazendo novos segmentos turísticos e culturais para o município”, remata Luís Castanheira Lopes, presidente do Grupo Pestana Pousadas.

