Confraria aconselha ramo hoteleiro a apostar mais nos vinhos algarvios

No final do certame, o chanceler da Confraria do Bacchus de Albufeira, Carlos Oliveira, deixou um recado ao ramo hoteleiro: “Não deviam cair no erro de oferecer sempre os mesmos vinhos aos clientes. Deviam diversificar as suas marcas e investir em quintas, em pequenos produtores, e temos aqui muitos, de forma a diversificar a sua oferta”

Mais de nove mil pessoas visitaram a 9ª Grande Mostra de Vinhos de Portugal, que se realizou entre os passados dias 5 e 8 de maio, em Albufeira.

O certame, organizado pela Confraria do Bacchus de Albufeira com o apoio da câmara municipal, contou com cerca de 90 produtores oriundos das mais variadas regiões vinícolas nacionais, de Trás-os-Montes ao Algarve.

“As metas foram cumpridas. Batemos todos os recordes, tanto de produtores como de visitantes. Tive oportunidade de falar com alguns produtores e estavam muito satisfeitos com a mostra e com os objetivos que esta lhes permitiu cumprir, até a nível de novos clientes”, revela Carlos Oliveira, chanceler da Confraria do Bacchus de Albufeira, cuja intenção é continuar a crescer. “Vamos procurar ter ainda mais produtores na próxima edição e, também, mais oferta a nível de gastronomia”, promete o responsável, que não resiste em deixar um apelo aos empresários do ramo hoteleiro do Algarve. “Gostava que olhassem com mais atenção para a nossa mostra, que acontece quando a maior parte dos produtores estão a engarrafar os novos vinhos e há muitas novidades. Esta é uma oportunidade que lhes damos e que eles deviam aproveitar para encontrar outras soluções, e não caírem no erro de oferecer sempre os mesmos vinhos aos seus clientes. Deviam diversificar as suas marcas e investir em quintas, em pequenos produtores, e temos aqui muitos, de forma a diversificar a sua oferta”, revela…

NC|JA