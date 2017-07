Concerto em Tavira marca regresso de In Tento Trio ao Algarve

Connect on Linked in

Depois dos concertos no Teatro del Mar, de Punta Umbría, e Casa Grande de Ayamonte, ambos em Espanha, a banda vila-realense In Tento Trio regressa ao Algarve para um espetáculo na Casa Álvaro de Campos, em Tavira, no próximo dia 8 (sábado), às 22h00.

A banda algarvia é composta por Fernando Pessanha (piano), Pedro Reis (baixo) e Jorge Guedes (bateria).

De acordo com o pianista Fernando Pessanha, o espetáculo de Tavira será “uma festa intimista para amigos, já que o concerto terá lugar no dia do aniversário do baterista Jorge Guedes e na Casa Álvaro de Campos, um espaço cultural frequentado por vários seguidores da banda”.

A entrada para este concerto é livre.