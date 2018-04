Concelho de Castro Marim tem uma nova praia e a da Altura foi alargada

Connect on Linked in

A zona litoral entre a Praia Verde e a Altura vai passar a chamar-se oficialmente Praia Verdelago e será a nova zona balnear do concelho de Castro Marim, com vigilância e serviço de toldos, já a partir do próximo verão.

Ao mesmo tempo, foi criada uma nova unidade de recreio náutico na zona poente da Praia da Altura, na área vulgarmente conhecida como “praia das primas” e que faz a “fronteira” entre as freguesias da Altura e de Vila Nova de Cacela, ou seja, entre os concelhos de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Estas novidades surgem no âmbito da alteração simplificada ao Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Vilamoura-Vila Real de Santo António, operada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2016, de 19 de outubro de 2016.

Refira-se que a chamada “praia das primas”, embora fosse zona costeira, não estava integrada nas unidades balneares constituintes da Praia de Altura definidas pelo POOC que tinha sido aprovado em 2005. Agora, a sua integração permitiu o alargamento da Praia da Altura para poente.

Na próxima época balnear, as unidades balneares e unidade recreativa em causa “irão já beneficiar de vigilância e assistência a banhistas, bem como serviço de aluguer de toldos, desportos e atividades de recreio náutico e outros serviços completares, uma vez que estarão concessionadas através dos respetivos Títulos de Utilização do Domínio Hídrico pelo período de 10 anos”, explica a Câmara de Castro Marim.

Os concursos públicos para atribuição destes e outros Títulos de Utilização do Domínio Hídrico nas praias de Alagoa/Altura, Verdelago e Cabeço, foram lançados no final de 2017 pela Capitania de Porto de Vila Real de Santo António, entidade com jurisdição sobre esta área do Domínio Público Marítimo (DPM), estando as mesmas em fase de avaliação de propostas.

Perspetiva-se, portanto, a disponibilização aos utentes das praias de Castro Marim de um maior nível de segurança e conforto numa extensão de costa mais alargada.