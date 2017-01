Como a Culatra recebeu Jerónimo de Sousa

Connect on Linked in

O Secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, deslocou-se no passado dia 21 de Janeiro à ilha da Culatra. Tratou-se de uma iniciativa inserida numa jornada mais ampla, que incluiu um comício que se realizou na tarde desse sábado, no Grande Auditório da Universidade do Algarve e que contou com a presença de mais de 500 pessoas. Mas aquilo que gostaria de sublinhar neste texto foi o carinho, o respeito e o reconhecimento com que as populações e as associações das ilhas barreira da Ria Formosa receberam a delegação do PCP.

Fizeram-no da forma genuína de quem conhece, e reconhece, a acção determinante dos comunistas, seja nas câmaras de Olhão e de Faro, seja na Assembleia da República, na defesa do direito a viver e a produzir nestes territórios e foram largas dezenas de homens e mulheres que o quiseram manifestar pessoalmente a Jerónimo de Sousa.

Foram eles que ao longo de décadas ocuparam e protegeram a ria e fizeram dela uma importante fonte de riqueza para esta região cujo aparelho produtivo tem sido severamente diminuído.

Homens e mulheres que aprenderam a respeitar e a confiar no PCP, pela sua seriedade e coerência, pela forma empenhada como tem intervido na luta contra as demolições exigindo a requalificação daqueles territórios, contra a degradação ambiental exigindo mais investimento público designadamente em dragagens, contra a expulsão das populações exigindo a defesa e a promoção das potencialidades produtivas e ambientais deste importante património do nosso país.

Esse respeito, essa confiança, com que aquelas populações olham para o PCP, contrasta com a desconfiança e desilusão com que olham, quer para acção do anterior Governo PSD/CDS, quer também, para o actual governo minoritário do PS que ainda não inverteu o processo que estava em curso. Uma importante lição esta, a de que vale a pena ser-se sério. Vale a pena não ter duas caras perante as populações, uma em Lisboa e outra no Algarve. Vale a pena não prometer uma coisa antes das eleições e fazer o seu contrário quando se chega ao poder. O trabalho, a honestidade e a competência, são para os comunistas, são para os democratas e patriotas que participam na CDU, uma marca distintiva da sua acção, um compromisso que é para valer.

Quando recentemente, perante a aprovação na Assembleia da República de várias recomendações ao Governo para reconhecer e requalificar aqueles territórios, o PCP alertava que a questão decisiva para o futuro, continuaria a ser a da luta das populações na defesa dos seus direitos, sabíamos que os grandes interesses económicos não tinham desistido dos seus objectivos: o de afastar aquelas populações da Ria Formosa, para mais adiante tomar conta desse valioso património, como aliás já fizeram com grande parte da costa algarvia. Infelizmente, não foi preciso muito tempo para que se confirmassem os alertas do PCP, com a notificação por parte das autoridades (na semana passada) de algumas dezenas de famílias dos núcleos dos Hangares e do Farol para que a Sociedade Pólis tomasse posse administrativa das habitações visando a sua demolição. Razão mais do que suficiente para que o PCP tomasse a iniciativa de obrigar novamente o ministro do ambiente a explicar na Assembleia da República a razão para mais esta ofensiva contra as populações da Ria Formosa e do Algarve.

O tempo acabará por desvendar o desfecho deste processo mas o que a vida está a demonstrar é que são muito grandes e poderosos os interesses que apostam, em nome das preocupações ambientais, em transformar a Armona, a Culatra, os Hangares, o Farol e, até a praia de Faro, numa espécie de nova “Quinta do Lago”. Mas aquilo que foi e será decisivo, não vão ser as abundantes promessas feitas e que se seguirão (sobretudo nas vésperas das autárquicas). Não serão os compromissos mais ou menos esquivos assumidos pelo actual governo. O que foi e será decisivo, será a luta de quem lá vive e trabalha. E sim! As populações da Ria Formosa, podem contar, e vão contar de certeza, com a solidariedade e a acção do PCP.

Vasco Cardoso

Membro da Comissão Política do PCP