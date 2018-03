Comissão Europeia dá luz verde à utilização da água da barragem de Odelouca para rega

Connect on Linked in

A Comissão Europeia manifestou no final de fevereiro a sua não oposição à utilização de água da barragem de Odelouca para rega, possibilitando a ligação do sistema de distribuição de água do Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão ao adutor Funcho-Alcantarilha.

A informação foi recolhida pelo PCP, que lamenta, contudo, que essa ligação só esteja prevista para finais de 2018, depois de terminada a época de rega.

Além disso, o grupo parlamentar dos comunistas denuncia que “a Águas de Portugal pretende cobrar 9,9 cêntimos por metro cúbico de água”, valor que a Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão considera “excessivo”.

Já em julho de 2017, o PCP tinha questionado o Ministério do Ambiente sobre o atraso na ligação do sistema de distribuição de água do Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão ao adutor Funcho-Alcantarilha, “situação que se arrasta há mais de dois anos (três épocas de rega) com óbvios prejuízos para centenas de produtores agrícolas”…

