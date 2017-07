Comissão de utentes teme “mais um verão infernal” nas estradas algarvias

Connect on Linked in

A Comissão de Utentes da Via do Infante (CUVI) anunciou que vai voltar levar a cabo, neste verão, “mais um conjunto de ações pela eliminação das portagens na Via do Infante e por uma correta requalificação da EN125”. E algumas destas iniciativas serão marcadas pelo “fator surpresa”.

Segundo a comissão, “é preciso corrigir os troços mal requalificados”, pelo que os protestos arrancam já no próximo domingo, dia 23 de julho, pelas 10h00, altura em que a CUVI voltará a participar na concentração e desfile de motas em Faro.

“Outras ações e iniciativas terão lugar neste verão, incluindo buzinões, marchas lentas e protestos anti-portagens nas deslocações dos governantes, ou junto às suas residências de férias”, garantem os responsáveis do movimento anti-portagens.

De acordo com a comissão de utentes, o Algarve prepara-se para viver “mais um verão infernal”. E tudo porque, “no que respeita às portagens na Via do Infante, nada se alterou”…

NC|JA