Comércio: IAPMEI promove “Dia Aberto ao Conhecimento”

O “Dia Aberto ao Conhecimento” destinado ao setor do comércio realiza-se na próxima quarta-feira, a partir das 14h30, nas instalações do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, em Faro.

Com esta iniciativa, o IAPMEI pretende transferir informação e conhecimento relevante para o desenvolvimento da atividade das PME (pequenas e médias empresas) do setor do comércio e promover o desenvolvimento das suas competências, nomeadamente no âmbito da internacionalização e digitalização do setor.

A iniciativa é realizada em parceria com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), a Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL) e o Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins (CECOA). A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia através de e-mail ([email protected]) ou telefone (289 895 800).

Refira-se que a CCP tem como missão contribuir para o desenvolvimento do país, através da dinamização do associativismo e do empreendedorismo no comércio e nos serviços; dos seus contributos no Conselho Económico e Social e em sede de Concertação Social e no seu papel de interlocutor entre o mundo empresarial e os sistemas político, social e fiscal.

A ACRAL representa o comércio regional e defende os legítimos direitos dos associados, em todas as matérias que lhes respeitem, quer junto das entidades nacionais e estrangeiras, assim como junto das associações sindicais. Tem como missão promover e contribuir, direta e indiretamente, para o harmónico desenvolvimento do comércio e serviços da economia regional.

Por seu turno, o CECOA tem como atribuições contribuir para o desenvolvimento e modernização do comércio e dos serviços, a nível nacional através da realização de ações de formação profissional dirigidas a jovens e ativos, bem como promover estudos e projetos que visam o desenvolvimento de conteúdos, metodologias e instrumentos inovadores de apoio à formação profissional e de indicadores de caracterização do setor.