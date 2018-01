Comando Territorial de Faro da GNR comemora hoje o seu 9º aniversário em Portimão

Connect on Linked in

Esta segunda-feira, no âmbito do 9º aniversário do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana, irá decorrer em Portimão um programa de atividades de caráter militar, cultural e social, que tem em vista assinalar esta efeméride.

A cerimónia oficial tem início às 15h30, na zona ribeirinha de Portimão, com a realização de uma parada militar e o desfile das diversas valências da GNR que estarão no local, nomeadamente ordem pública, territorial, trânsito, programas especiais e proteção da natureza e ambiente.

“Estas atividades têm em vista dar a conhecer à sociedade civil as valências da GNR no distrito e, simultaneamente, promover a cultura de segurança que tem pautado a instituição durante mais de um século de vida.” Por outro lado, de acordo com a instituição, “pretende-se que as cerimónias decorram com o maior brilhantismo e que sejam uma demonstração do historial, capacidades e vitalidade da instituição, dignificando o caráter da data”.

JA