Coligação “Faro no Rumo Certo” apresenta candidatos publicamente

Connect on Linked in

A coligação “Faro no Rumo Certo” realiza a sua festa (com jantar) de apresentação de todos os candidatos das listas, esta sexta-feira, no Jardim Manuel Bivar, em Faro, a partir das 19h30.

São esperadas as intervenções dos principais candidatos da coligação que é apoiada por PSD, CDS-PP, MPT, PPM e por cidadãos independentes. Rogério Bacalhau, atual presidente da Câmara de Faro, que se recandidata ao cargo, será o último orador da noite e fará um balanço do mandato, bem como a projeção do futuro do concelho para os próximos anos.

A animação musical está a cargo da banda algarvia Íris e da jovem fadista Melissa Simplício. Atuará ainda Gabriel Ventura.