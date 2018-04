CMR Sul reabre 17 camas de internamento

Connect on Linked in

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve iniciou, esta sexta-feira, a primeira fase do restabelecimento da atividade assistencial do Centro de Medicina e de Reabilitação do Sul (CMR Sul), com a admissão e integração de 11 novos enfermeiros e a garantia de abertura, até à segunda quinzena de maio, de mais 17 camas de internamento que se encontravam desativadas.

O CMR Sul, localizado em São Brás de Alportel, passa assim a sua lotação das atuais 19 para 36 camas. Esta ação arrancou no dia data em que se assinala o 11.º aniversário daquele centro de reabilitação física.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve concretiza assim a primeira fase do compromisso assumido com a Tutela, com a ARS Algarve e com os utentes de, até ao final de 2018, restabelecer a capacidade instalada total do CMRSul, que culminará com a reativação das 50 camas de internamento desta unidade de saúde.

Paralelamente, e no sentido de garantir a autonomia de gestão do CMR Sul, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve garante que está a trabalhar na criação de um Centro de Responsabilidade Integrada (CRI) para aquela unidade de saúde.