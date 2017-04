Clube União Portimonense comemora 100 anos

Print This Post

O Clube União Portimonense leva a efeito até ao final deste mês de abril as comemorações do seu centésimo aniversário, organizando eventos de âmbito cultural e de recreio, culminando com um jantar de encerramento.

O clube, que sobreviveu às duas guerras mundiais e a uma revolução, foi fundado em 24 de abril de 1917, vivendo no presente uma nova dinâmica, derivada do empenhamento que um grupo de associados se dispôs desenvolver para que a coletividade não encerrasse definitivamente.

Com altos e baixos ao longo da sua vida, o Clube União Portimonense encontra-se neste momento com um programa cultural muito diversificado e ambicioso.

De notar que, para além da parte cultural, o clube não esqueceu a sua função social, que passa pela divulgação de artistas locais, trabalhos de fim de curso, exposições de pintura, fotografia, estando prevista, também, a criação de uma bolsa de estudo para estudantes carenciados.

Atualmente, existem, também, protocolos com várias entidades do concelho, nomeadamente os polos universitários, a academia de música e outros, que utilizam as suas instalações para levarem à prática eventos desde música, dança e colóquios.

JA