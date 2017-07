Clube Naturista do Algarve festeja 14 anos de existência

Connect on Linked in

O Clube Naturista do Algarve (CNA) vai comemorar o 14º aniversário, com um programa de atividades que não se resumem a um dia. Entre os dias 7 a 9 de julho, o clube vai organizar uma grande festa de aniversário, com acampamento, no monte naturista O Barão, em Santiago do Cacém.

Neste evento haverá churrascada coletiva, bolo de aniversário, entrega de prémios e torneios de petanca e outros jogos.

O CNA foi fundado em 2003 pelo atual presidente Álvaro Campos, tendo como objetivo “a defesa e a promoção da prática naturista, traduzida numa forma de viver em harmonia com a natureza, através da prática da nudez coletiva, no propósito de favorecer o respeito por si mesmo, pelos outros, pelo meio ambiente e também a saúde física e psíquica do homem”.

No Algarve, existem atualmente três praias oficiais: a praia do Homem Nu, que foi aprovada como praia oficial naturista na assembleia municipal de Tavira em 29 de novembro de 1996; a praia das Adegas, que foi aprovada na assembleia municipal de Aljezur em 19 de novembro de 2004; e a praia da Barreta, aprovada pela assembleia municipal de Faro em 28 de fevereiro de 2011. No entanto, existem muitas outras praias algarvias onde a prática do naturismo é tolerada há muitos anos.

NC|JA