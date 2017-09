Clube de Monchique sagra-se campeão nacional de petanca

Connect on Linked in

O Clube Desportivo e Cultural da Nave, do concelho de Monchique, sagrou-se no passado domingo campeão nacional de petanca, na especialidade de triplete.

Na final realizada em Faro, o trio vencedor em representação do clube algarvio integrava os nomes de Hugo Dores, Paulo Jacinto e Fernando Valério.

Em segundo lugar classificou-se a Escola de Petanca de Loulé, detentora do título da época 2016, com uma equipa constituída por Hugo Rodrigues, António Serôdio e Vítor Peres.

Participaram nesta prova que foi “muito disputada até ao fim”, 48 atletas, em representação de 16 equipas, de todo o país.

Os vencedores do Campeonato Nacional de Petanca, em Triplete, serão os representantes de Portugal no Campeonato do Mundo a realizar no Canadá no próximo ano.

Como observadora desta competição encontrava-se a Embaixadora Olímpica de Petanca, Rosa Mota, que procedeu à entrega de troféus, acompanhada pelo Presidente da Federação Portuguesa de Petanca Gameiro Alves.

JA