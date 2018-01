Clube de Ciclismo Amaro Antunes apresenta equipas de competição e de formação

Connect on Linked in

O Clube de Ciclismo Amaro Antunes, sediado em Vila Real de Santo António, apresentou, este domingo, no Centro Cultural António Aleixo, em ambiente de festa e de casa cheia, a sua equipa de estrada, bem como as suas escolinhas de formação.

A cerimónia contou com a presença do presidente e fundador do clube, o medalhado ciclista Amaro Antunes, natural do município, e com a presidente da Câmara Municipal de VRSA, Conceição Cabrita.

Na plateia estiveram presentes os patrocinadores do clube, assim como os ciclistas profissionais Samuel Caldeira e Ricardo Mestre, membros da direção.

Em termos de competição, a equipa amadora, que será constituída por nove atletas, irá estar presente no Campeonato Regional do Algarve (CPT – Ciclismo para Todos), bem como nos ‘granfondos’ de Évora, Arrábida, Almodôvar, Serra da Estrela, entre outros.

Um dos objetivos para a presente época passa por alargar o calendário a nível nacional e reativar a modalidade no concelho, dando resposta ao elevado número de praticantes.

Na temporada de 2018, as escolinhas de formação serão constituídas por três escalões, num total de 22 crianças, que, além da parte formativa, irão participar nos vários encontros nacionais de escolas.

Na sessão, Amaro Antunes mostrou-se surpreendido com “a forte adesão do público e de todas as pessoas do concelho”, tendo também afirmado que “mantém toda a convicção neste projeto que está a ter reconhecimento e que permitirá sonhar mais alto com o empenho de todos os envolvidos”.

Já Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de VRSA, manifestou “o apoio total da autarquia para trabalhar com o clube” e mostrou-se satisfeita pelo facto de o projeto “trazer o ciclismo de estrada de volta ao concelho e impulsionar os escalões de formação”.

A apresentação do evento esteve a cargo do ‘speaker’ Luís Santos, contando com a atuação do grupo de dança Splash e com uma demonstração de ‘freestyle’ pelo grupo Mollina.

Na sessão foram igualmente apresentados os patrocinadores principais do clube (Restaurante Infante e a empresa Algarve Manta), os patrocínios secundários (Frusoal, Loulé Doce e Intermarché), bem como os restantes apoiantes (Pastelaria Andrade, EPI, Elevis, Bike Land e Residencial Marisol).