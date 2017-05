Clube Amadores de Pesca de Faro é vice-campeão do mundo de pesca de costa

Connect on Linked in

O Clube Amadores de Pesca de Faro sagrou-se vice-campeão do mundo de clubes de Surfcasting (pesca desportiva de praia), no passado dia 19 de maio, em La Tremblade, França.

A equipa algarvia que brilhou O 25° Campeonato do Mundo de Clubes é constituída por Vítor Correia, Jorge Luis, Paulo Graça, Fernando Valente, Vitor Santos, Luciano Santos e João Santos.

No final do ano passado, o Clube Amadores de Pesca de Faro já tinha conquistado o título de campeões nacionais no Campeonato Nacional da 1ª Divisão, apurando-se para representar o nosso país no Campeonato do Mundo de Clubes.

