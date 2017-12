Cineteatro São Brás foi inaugurado há 65 anos

.

O Cineteatro São Brás completou 65 anos ao serviço da cultura e da população são-brasense no dia 21 de dezembro. Inaugurado em 1952, este equipamento cultural tem assistido ao desenvolvimento cultural do concelho década após década.

Foi construído por um conjunto de amigos enamorados pela sétima arte constituídos em empresa, a “Unidos”, numa época em que a sociedade são-brasense se dividia pelos salões, ora pelo mais seleto, o 1.º Dezembro, ora pelo mais popular, o 1.º de Janeiro, pelas festas privadas das famílias mais abastadas ou pelos arraiais populares.

Eram os tempos da animada rivalidade entre o “bife” e o “charrinho pio”, mas o Cineteatro São Brás, pelo contrário, constituía um espaço de comunhão, como se de um templo se tratasse: o templo dos sonhos. Um espaço onde se encontravam ricos e pobres, industriais e operários, doutores e analfabetos, velhos e novos, homens e mulheres. E onde todos comungavam do mesmo fascínio pelas imagens animadas que davam vida àquela tela branca.

Um espaço onde, na sua semipenumbra, todos podiam esquecer, por breves instantes, a realidade do dia-a-dia e as diferenças que os separavam. E sonhar. Sonhar com vidas faustosas, aventuras épicas, viagens alucinantes, mundos desconhecidos, tesouros inimagináveis. Sonhar com a Elizabeth Taylor ou com o Paul Newman, com a Gina Lolobrigida ou com o Marlon Brando, com a Marilyn Monroe ou com o Alain Delon, partilhando as suas alegrias e tristezas, os seus amores e desamores, as suas aventuras e desventuras.

Um espaço onde todos podiam imaginar-se a enfrentar os seus maiores medos ou o mais terrível dos monstros, a derrotar o mais pérfido dos seus inimigos, a conquistar o coração da mais bela das donzelas ou do mais galantes dos cavalheiros, a descobrir o mais rico dos tesouros, a superar a mais difícil e arriscada das missões ou, simplesmente, rir.

Rir até mais não com as trapalhadas de um Cantinflas, de um Totó, de um Louis de Founès, de um Jerry Lewis. Rir para esquecer e ultrapassar as amarguras da vida ou para lembrar e celebrar aquilo que ela tem de mais belo e aproveitar da melhor forma os breves instantes que a mesma representa.

Sessenta e cinco anos é a bonita idade que o Cineteatro São Brás cumpre. São 65 anos de memórias partilhadas, de muitas alegrias, mas também de algumas tristezas, que a vida é mesmo assim.

Tendo-se assumido, desde a sua construção, como marco de modernidade e referência urbana, o Cineteatro São Brás, continua a ser, hoje, ainda que de forma diferente, esse espaço de comunhão que sempre foi, constituindo já parte inalienável do património comum dos são-brasenses.

E porque se trata de um património cuja história também importa conhecer melhor, o Município de São Brás lançou um desafio a todos os são-brasenses para que partilhem com a autarquia histórias, memórias, imagens ou documentos (bilhetes, cartazes, programas, fotografias…) que ajudem a documentar os 65 anos do Cineteatro São Brás. Quem possuir estes materiais deve contactar a Câmara Municipal de São Brás de Alportel por telefone (289 840 000/4/19) ou por email ([email protected]).