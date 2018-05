Cinema nas escolas celebra 20 anos em Lagoa

Connect on Linked in

As comemorações alusivas aos 20 anos do programa Juventude-Cinema-Escola (JCE), marcam a agenda, até 31 de maio, em Lagoa, integrando a I Mostra Internacional de Cinema de Lagoa – Algares 2018, promovida pela câmara municipal.

O JCE é um programa promovido pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), através da Direção de Serviços da Região Algarve (DSRAL) em parceria com o Cineclube de Faro (CCF). Ao longo dos 20 anos que decorreram sobre a sua implementação nas escolas da região do Algarve, já foram exibidos e explorados pedagogicamente cerca de 1.900 filmes, abrangendo 46.000 alunos e 1.900 professores de 10 escolas do 1º ciclo do ensino básico, 63 escolas do 2º, 3º ciclo e ensino secundário, 4 estabelecimentos de ensino particulares e cooperativos e 1 escola profissional, num total de 78 estabelecimento de educação e ensino.

Ao longo de cada ano letivo, partindo do visionamento de filmes com os alunos dos mais diversos níveis de ensino, são desenvolvidas atividades de análise temática e fílmica e realizados trabalhos interdisciplinares, processo que culmina com a realização das festas do cinema, espaços e tempos onde todos os envolvidos no JCE se encontram, divulgam os trabalhos realizados, partilham conhecimentos e aprendizagens.

NC|JA