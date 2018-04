Cinema musicado ao vivo regressa à Sé de Silves

Connect on Linked in

Por ocasião do 62º aniversário do Cineclube de Faro, a Sé de Silves volta a receber o projeto “Vídeo Lucem”, com a apresentação das curtas-metragens “Douro, Faina Fluvial”, de Manoel de Oliveira (Portugal, 1931), “À propos de Nice”, de Jean Vigo (França, 1930), e uma surpresa que vai envolver imagens antigas do Algarve. A iniciativa, que se realizará no dia 6 de abril, pelas 21h30, será musicada ao vivo por Ana Deus (voz e percussão), Luca Argel (viola), Viviane (voz) e Tó Viegas (guitarra).

De acordo com o Cineclube de Faro, “este ano o Video Lucem – com o envolvimento de prestigiados músicos e a apresentação de cine-concertos em igrejas (pela primeira vez em Portugal) – está já a ter um impacto forte a nível regional, como também a nível nacional”, acrescentando que “na Sé de Silves, seguramente, será um dos momentos altos do programa”.

De referir que “Vídeo Lucem” integra o programa Algarve 365 (promovido pelo Turismo de Portugal e o Ministério da Cultura) e conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve, da Câmara Municipal de Silves e da Diocese do Algarve.

JA