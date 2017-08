Cinema: Ciclo “Sob as Estrelas em Cacela Velha” com mais dois filmes

Connect on Linked in

Este verão, o velho portão de ferro do antigo cemitério de Cacela Velha abre-se novamente para dar entrada a quem, à noite e sob as estrelas, quiser ver cinema.

O ciclo “Sob as estrelas em Cacela Velha” propõe duas sessões nesta oitava edição: No dia 30 de agosto “Nostalgia da Luz” (de Patricio Guzmán, 2010) e no dia 06 de setembro “Paula Rego, Histórias e Segredos” (de Nick Willing, 2017).

As sessões decorrerão sempre às 22h00, no Cemitério Antigo de Cacela Velha (ao ar livre) e a entrada custa 2,50 euros (entrada livre para residentes). A organização é da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, através do Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela, com a colaboração do Cineclube de Faro.