Cine-Teatro Louletano volta a acolher a Mostra de Teatro de Loulé

A peça “Uma história às arrecuas” sobe este sábado ao palco do Cine-Teatro Louletano, pelas 21h30, no âmbito dos “Cenários”, a 13.ª edição da Mostra de Teatro de Loulé.

Esta peça é uma encenação de Rui Penas da companhia Ao Luar Teatro e trata-se de uma comédia de memórias e convicções. Um casal de artistas, em fim de carreira, revisita algumas das esquinas do seu percurso. Relembra a caminhada por ambos percorridos e, em simultâneo, lança um olhar, nem sempre sorridente, nem sempre luminoso, mas carregado de sórdida ironia. Uma dramática comédia da vida de palco, ou o drama cómico do palco da vida!

O espetáculo tem um custo associado por pessoa de 5 euros, sem descontos aplicáveis, dirigindo-se ao público em geral e com uma duração aproximada de 60 minutos.

“Cenários” – Mostra de Teatro do Concelho de Loulé é uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé que pretende promover o teatro junto de vários públicos e, simultaneamente, incentivar as companhias do concelho a prosseguirem o seu trabalho através da atribuição de uma Bolsa de Apoio ao Teatro e da disponibilização de uma componente formativa.

Através deste evento que assinala este ano a sua 13.ª edição, a autarquia pretende disseminar e descentralizar a oferta cultural, no sentido da criação de novos públicos e de consolidação dos já habituais seguidores da prática teatral.

Quatro companhias do concelho de Loulé encenam quatro criações originais para promover o teatro por todo o município, de forma descentralizada em todas as freguesias, e com uma passagem obrigatória pelo Cine-Teatro Louletano.