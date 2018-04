Cine-Teatro Louletano recebe festival internacional de tunas universitárias

Connect on Linked in

A oitava edição do Festival Internacional da Tuna Universitária Afonsina de Loulé (FiTUALLE) decorre já no próximo sábado, dia 14 de abril, pelas 21h30, no Cine-Teatro Louletano.

Numa noite que se espera de muita música, boa disposição e espírito académico, o festival receberá quatro tunas a concurso.

A Tuna Universitária Afonsina de Loulé, cujos elementos são exclusivamente do sexo masculino, respeita assim a tradição do trovadorismo estudantil. Fundada a 1 de janeiro de 1999, em reunião, no emblemático Café Calcinha, viria a fazer a sua primeira atuação em março do ano seguinte.

Desde então vários têm sido os espetáculos em diversas regiões de Portugal continental e nas Ilhas onde tem levado a todos os recantos a alegria e a boa disposição algarvia, e o nome da cidade de Loulé.

O concerto dirige-se a maiores de 6 anos, tendo o bilhete um custo associado por pessoa de 5 euros, não sendo aplicáveis quaisquer descontos.