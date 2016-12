Cine-Teatro Louletano anuncia programação para a próxima temporada

Connect on Linked in

O Cine-Teatro Louletano tem estado a divulgar publicamente, através das redes sociais, a sua programação cultural para o próximo semestre, entre janeiro e junho de 2017.

Continuando a apostar numa linha de atuação baseada em critérios de qualidade, diversidade e originalidade, além de propostas mais convencionais e dirigidas a um público mais generalista, o Cine-Teatro prossegue ainda com uma intervenção mais arrojada privilegiando também uma programação experimental, interdisciplinar, questionadora e de cariz contemporâneo que visa a captação e consolidação de novos públicos, posicionando-se assim, nessa dupla dimensão, como um equipamento cultural de referência na região algarvia e no sul de Portugal.

Teatro

Na área do Teatro destaca-se, logo em janeiro, a apresentação de “Leôncio & Lena”, criação de João de Brito que venceu o 1.º Convite à Criação lançado pela Rede Azul -Rede de Teatros do Algarve. É uma peça que reflete sobre a identidade cultural do Algarve, nomeadamente sobre os contrastes e paralelismos entre o barlavento e o sotavento a partir de uma história de amor.

Ainda em janeiro chega a Loulé, em absoluta estreia algarvia, “O Nome da Rosa”, uma maratona teatral com Rosa Mota, aqui numa parceria com o Teatro Municipal do Porto. Espetáculo surpreendente, criado pelo prestigiado Pedro Penim, do Teatro Praga, conta com a participação de Rosa Mota em palco, contracenando com talentosos atores, e revisita o seu glorioso percurso na área desportiva.

Pelo palco do Cine-Teatro passam ainda: o importante trabalho de investigação de Luísa Monteiro sobre os portugueses e o holocausto, que resultou na peça “O judeu que guardava portugueses num quadro de Van Gogh”, que chega em fevereiro a Loulé; a inquietante e perturbadora peça “A Noite Canta”, de Tiago Correia a partir de um texto fundamental de Jon Fosse; destaque para “A Noite da Iguana”, com os aclamados atores Maria João Luís e Nuno Lopes (entre outros), a realizar em março no âmbito do Dia Mundial do Teatro; ou, em maio, a peça “Pájaro”, da Fundación Teatro a Mil, que ruma a Loulé vinda diretamente do Chile.

Cinema e documentários

Para os amantes da Sétima Arte muitas e variadas são as sugestões. Desde, em janeiro, a 3.ª edição da Mostra Internacional de Cinema Social, que inclui filmes como o aclamado documentário “Human”, de Yann Arthus-Bertrand, ou “De Cabeça Erguida”, com a atriz e realizadora francesa Emmanuelle Bercot, voltam a VII Mostra de Cinema da América Latina (no final de janeiro), a 10.ª Festa do Cinema Italiano (maio) e, quase a fechar a temporada, em junho, a primeira apresentação no Algarve de “Cruzeiro Seixas – As cartas do Rei Artur”, aclamado documentário da realizadora louletana Cláudia Rita Oliveira sobre a intensa relação de Seixas com o surrealista Mário Cesariny.

Música

Na Música destaca-se o lançamento de um novo ciclo programático intitulado “Femina”, que ao longo de 2017 incluirá concertos com grandes vozes no feminino, privilegiando a apresentação de novos álbuns e conversas do público com as artistas: As primeiras quatro convidadas são Teresa Salgueiro (janeiro), Rita Redshoes (fevereiro), Luísa Sobral (março) e Aurea (abril).

Uma palavra também para um ciclo musical muito especial que acontece em fevereiro, numa parceria com o São Luiz Teatro Municipal, denominado “Avenida Paulista” e que traz ao Algarve grande nomes da nova música brasileira como Dom La Nena, MOMO, Dani Black & Mariana Aydar e Marcia Castro para concertos que se esperam surpreendentes e contagiantes, dando a conhecer ao público algarvio o que de melhor se produz atualmente no Brasil.

Prossegue o ciclo programático “O Longe é Aqui”, que, depois de quatro diálogos musicais inéditos já realizados em 2016 entre artistas/grupos louletanos e reconhecidas figuras do panorama nacional, apresenta agora um encontro entre Perigo Público (hip hop) e os Couple Coffee (em fevereiro, em Quarteira, no âmbito do programa comemorativo do centenário da freguesia de Quarteira), outro que junta o Trio de Jazz de Loulé a Pedro Abrunhosa (em maio) e ainda um concerto em que a Banda Filarmónica Artistas de Minerva interage com os Virgem Suta (junho).

Ainda na vertente musical, destaque para o concerto de Camané com Mário Laginha reinventando o fado em fevereiro, bem como, em março, para um espetáculo interdisciplinar inédito que junta João Afonso (sobrinho de José Afonso) a Luís Galrito e convidados (o Barco do Diabo) para assinalar os 30 anos sobre o falecimento do incontornável cantautor José Afonso e, em especial, as suas ligações afetivas, simbólicas e musicais ao Algarve.

Em maio comemora-se o Dia Mundial do Acordeão (a 6 de maio) com tertúlia e concerto com prestigiados músicos, numa organização da Mito Algarvio – Associação de Acordeonistas do Algarve, e estende-se a Loulé o festival “Segredos de Lucía”, organizado pelo Município de Castro Marim e com o apoio do programa 365 Algarve e da edilidade louletana, e que conta com a participação do Pedro Jóia Trio e de um convidado especial louletano numa homenagem ao mago da guitarra Paco de Lucía.

De sublinhar ainda os concertos em Loulé com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e Laurent Rossi (este sobre a História da Trompa) inseridos no FIMA – Festival Internacional de Música do Algarve, que regressa após um interregno, agora pela mão da Orquestra Clássica do Sul e no âmbito do programa 365 Algarve.

Arte para a infância

Uma outra inovação programática prende-se com o início de uma parceria de continuidade, ao longo de 2017, com a reconhecida Companhia de Música Teatral centrada na arte para a infância, sendo esta área uma prioridade estratégica do Cine-Teatro a nível da sua intervenção, procurando colmatar lacunas na região algarvia a nível de formação, debate e reflexão, e apresentação de inovadoras propostas performativas destinadas às primeiras infâncias. Esta parceria envolverá a Universidade do Algarve e a Rede Azul.

Promoção da cultura local

O “Cenários – Mostra de Teatro de Loulé” prosseguem com mais uma edição, valorizando, estimulando e promovendo as associações culturais do concelho com valências nessa área e descentralizando a oferta teatral, bem como o “Som Riscado – Festival de Música e Imagem de Loulé”, que, após a edição inaugural em 2016, volta a apostar num cartaz surpreendente em torno dos diálogos entre som e imagem. Também no âmbito do programa 365 Algarve, regressam os Encontros do DeVIR para a sua 3.ª edição, sob o tema “cidades utópicas, cidades possíveis”, com duas apresentações em Loulé que pensam e questionam os territórios e as comunidades.

O Cine-Teatro continua a dinamizar as rubricas regulares “Dos Sabores da Cultura” e “Conversas à Quinta”, por aí passando em 2017 nomes como Horácio Costa (do bar Bafo de Baco), Padre Carlos Aquino, António Clareza, José Carlos Fernandes e Jacinto Lucas Pires, em sessões intimistas e informais de partilha, cumplicidade e debate.

Dança

A aposta na Dança é uma tónica na programação, não só numa vertente mais interdisciplinar e contemporânea com uma estreia absoluta no Algarve, o novo espetáculo “Suspensão”, da Companhia Clara Andermatt (em abril), e a performance “Interferências”, pela corpodehoje, mas também a pensar nos amantes do Tango e do Flamenco, com dois fins de semana dedicados a esses universos, os quais incluem concertos e workshops.

Humor

O humor também subirá ao palco do Cine-Teatro com Pedro Tochas (fevereiro) e Nilton (junho), e a relevância atribuída à oferta educativa destinada à comunidade escolar e às famílias do Concelho mantém-se com a apresentação de dois espetáculos de exceção em estreia no Algarve: “Barlavento”, um concerto com canções tradicionais, numa contagiante dramaturgia musical, sonora e visual, a cargo dos inspiradores Carla Galvão, Fernando Mota e Rui Rebelo; e “A Cidade da Tristeza Profunda”, uma surpreendente parábola sobre o poder da música com os Dead Combo.