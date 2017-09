Cinco projetos eleitos pelo povo em Lagoa

Print This Post

Este ano, o orçamento participativo de Lagoa aprovou cinco propostas que serão executadas em 2018. A câmara municipal reservou 295 mil euros para concretizar os projetos eleitos pela população.

O projeto mais votado, com 1.247 votos, foi o “Circuito Pumptrack” na Bela Vista, no Parchal, que prevê um investimento de 95 mil euros numa pista irregular para bicicletas. Esta pista é caracterizada por múltiplas elevações, depressões e curvas sobrelevadas, todas com características únicas, que em conjunto formam obstáculos.

O segundo lugar coube ao “Parque Urbano da Bela Vista”, com 1.232 votos e um orçamento estimado em 35 mil euros.

A “aquisição de carrinha para apoio à população de Porches” foi o terceiro projeto mais votado, com 695 votos, e um orçamento estimado em 35 mil euros.

Com 85 votos e um orçamento estimado em 95 mil euros, ficou a “requalificação/pavimentação do final da rua 25 de Abril em Estômbar até ao túnel das Marinhas”, seguido da “aquisição de carrinha para o centro sénior de Lagoa e população em geral”, com 83 votos e um orçamento estimado em 35 mil euros.

“Estas propostas vão agora passar para os serviços técnicos da câmara municipal, entrando em fase de projeto ou procedimento de aquisição para, de seguida, integrarem no orçamento da câmara para o ano de 2018, entrando depois em fase de execução”, adianta a autarquia liderada por Francisco Martins.

NC|JA