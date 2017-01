Cinco centros de saúde abertos até às 22 horas por causa da gripe

Connect on Linked in

“Os profissionais dos centros de saúde do Algarve estão preparados para fazer face ao pico da gripe”, garante a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, que acaba de informar que cinco centros de saúde da região – Portimão, Lagoa, Silves, Faro e Olhão – alargaram o horário até às 22h00.

“950 pessoas foram atendidas no fim de semana da passagem de ano, entre dias 30 de dezembro de 2016 e 2 de janeiro de 2017, nas cinco unidades de cuidados de saúde primários da região do Algarve que se encontram a funcionar todos os dias da semana com o horário alargado até às 22 horas para reforçar a prestação de cuidados à população e responder atempadamente um a eventual pico do surto gripal”, adianta a ARS.

Esta segunda e terça-feira, o presidente da ARS, João Moura Reis, testemunhou o trabalho efetuado nas consultas de recurso com horário alargado, com o intuito de “dar uma palavra de incentivo aos profissionais de saúde nesta fase de maior pressão nos serviços devido às condições climatéricas e epidemiológicas”, verificando “o bom funcionamento dos mesmos”.

João Moura Reis aproveitou a ocasião para assegurar que “todas as unidades de saúde da região estão preparadas para, em caso de necessidade, responder de forma articulada a um eventual aumento de afluência de utentes aos seus serviços”.

A ARS Algarve recomenda que no caso de sentir os primeiros sintomas de gripe, como tosse, dores de cabeça, febre, mal-estar e dores musculares, deverá contactar a linha de Saúde 24 (808 24 24 24) que o encaminhará para o serviço de saúde mais adequado.

No âmbito da prevenção, o presidente da ARS Algarve deu o exemplo e vacinou-se esta terça-feira contra a gripe, aproveitando para reforçar a mensagem da “importância da vacinação contra a gripe como a melhor prevenção, sobretudo em relação às complicações graves”, para as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, e para as pessoas pertencentes a grupos de risco (doentes crónicos e imunodeprimidos, com seis ou mais meses de idade, grávidas, profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados).

Unidades de Saúde com horário de funcionamento alargado até às 22.00 horas:

* Centro de Saúde de Portimão – das 8:00H às 22:00H – Todos os dias da semana.

* Centro de Saúde Lagoa – das 14:00H às 22:00H – De 2ª a 6ª feira;

* Centro de Saúde de Silves – das 8:00H às 22:00H – Todos os dias da semana.

* Centro de Saúde de Olhão das 9:00H às 22:00H – Todos os dias da semana.

* Centro de Saúde de Faro das 9:00H às 22:00H – Todos os dias da semana.

