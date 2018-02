Cidade de Lagos está aberta à reabilitação urbana

Connect on Linked in

É já no próximo dia 9 de fevereiro, sexta-feira, que a Câmara Municipal de Lagos vai promover, em conjunto com as entidades bancárias selecionadas em concurso público pelo Estado português, uma sessão de apresentação do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020). A iniciativa vai decorrer a partir das 10h30, no auditório do edifício da câmara municipal.

“O IFRRU 2020 destina-se a apoiar investimentos em reabilitação urbana através de empréstimos em condições mais vantajosas para os promotores, face às atualmente existentes no mercado, para a reabilitação integral de edifícios, destinados a habitação ou a outras atividades, incidentes nas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) dos vários municípios do país, entre os quais se encontra o município de Lagos”, adianta a autarquia, acrescentando que as soluções integradas de eficiência energética também podem ser incluídas no financiamento.

Estes empréstimos estão disponíveis para todo o tipo de beneficiários, sejam pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas.

O IFRRU 2020 procura disponibilizar meios que permitam “revitalizar as cidades, contribuindo, consequentemente, para a criação de habitação, atração de novos residentes para áreas urbanas e a criação de emprego, estimulando a atividade económica”.

