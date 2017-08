Ciclismo: Três algarvios na equipa mais potente da Volta

Connect on Linked in

Amaro Antunes, Ricardo Mestre e Samuel Caldeira são os três algarvios que integram a equipa W52/FC Porto, que está considerada, teoricamente, a formação mais forte da 79.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta e que tem como chefe de fila o espanhol Gustavo Veloso (vencedor em 2014 e 2015 e segundo em 2013 e 2016).

Natural de Vila Real de Santo António, Amaro Antunes (correrá com o dorsal 8), de 26 anos, lidera atualmente o ranking Ciclista do Ano da Federação Portuguesa de Ciclismo, o que acontece pelo terceiro mês consecutivo, com 773 pontos, seguido de Rinaldo Nocentini (Sporting/Tavira), 588, e de Vicente Garcia de Mateo (Louletano), 532.

O seu último grande triunfo foi o Troféu Joaquim Agostinho (primeiro na geral, na montanha, nos pontos e no combinado), no início de julho, uma vitória que contribuiu para reforçar o primeiro lugar no referido ranking.

Amaro Antunes já tina dado nas vistas na Volta ao Algarve, disputada no início do ano, ao dar luta aos grandes nomes do ciclismo mundial que participaram na prova. Antunes foi o quinto da geral (melhor português) e venceu a última etapa que terminou no Alto do Malhão.

Na formação W52/FC Porto tem a companhia de outro trepador algarvio, Ricardo Mestre (dorsal 3), 33 anos, natural da Cortelha (Castro Marim), que venceu a Volta a Portugal em 2011 pelo Tavira. Aliás, este foi o último ano em que um algarvio ou um ciclista em representação de uma equipa algarvia chegou ao pódio. E até foram dois, já que André Cardoso, que nesse ano também representava a formação tavirense, ficou na segunda posição.

O trio de ciclistas algarvios, e curiosamente todos do Baixo Guadiana, da equipa W52/FC Porto completa-se com o ‘sprinter’ Samuel Caldeira (dorsal 7), 31 anos, da Manta Rota (concelho de Vila Real de Santo António).

O diretor desportivo Nuno Ribeiro referiu recentemente, em declarações à Rádio Renascença, que Gustavo Veloso (dorsal 5) “é o principal candidato”, mas frisou que a sua equipa “é bastante homogénea e tem outros nomes”, provavelmente recordando o que aconteceu na edição do ano passado da Volta, em que Veloso também era a grande aposta mas o triunfo final foi para o colega Rui Vinhas (Veloso foi segundo).

O W52/FC Porto tem ainda nas suas filas o espanhol Raúl Alarcón (dorsal 2), que deverá ser outra das alternativas a Gustavo Veloso, junto com Vinhas (dorsal 1) e Amaro Antunes (este último tendo em conta o excelente momento de forma).

A formação orientada por Nuno Ribeiro conta ainda com António Carvalho (4) e Joaquim Silva (6).

Domingos Viegas