Ciclismo: Sporting/Tavira sem Brandão mas com Nocentini e Marque

O italiano Rinaldo Nocentini e o espanhol Alejandro Marque são as grandes apostas do Sporting/Tavira, que integra a estrutura do Clube de Ciclismo de Tavira, para a Volta a Portugal que começa esta sexta-feira e decorre até ao dia 15.

Joni Brandão, que seria o líder da formação orientada por Vidal Fitas, foi retirado da convocatória quase à última hora por “motivos do foro clínico”, explicou o clube, e só deverá regressar à competição dentro de “oito a 12 semanas”.

Porém, o Sporting/Tavira conta nas suas filas com o italiano Rinaldo Nocentini, atual número 2 do ranking Ciclista do Ano da Federação Portuguesa de Ciclismo, e com o espanhol Alejandro Marque, que ganhou a Volta em 2013 e foi terceiro em 2015. Recentemente, Marque alcançou o quinto lugar na Volta às Astúrias.

O Sporting/Tavira na Volta:

Rinaldo Nocentino, ITA (dorsal 41)

Alejandro Marque, ESP (42)

Jesus Esquerra, ESP (43)

Luís Fernandes, POR (44)

Frederico Figueiredo, POR (45)

Valter Pereira, POR (46)

Fábio Silvestre, POR (47)

Mário González, ESP (48).

Domingos Viegas