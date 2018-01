Ciclismo: Emirates e Sunweb estreiam-se na Volta ao Algarve

Connect on Linked in

A UAE Team Emirates, com Daniel Martin, e a Team Sunweb, que vai apostar na juventude, são duas equipas do escalão WorldTour, o mais alto do ciclismo mundial, estreantes na Volta ao Algarve.

Ambas estarão presentes com ambição de lutar pelos primeiros lugares, embora com armas diferentes para jogar na 44.ª edição da “Algarvia”, que irá realizar-se entre 14 e 18 de fevereiro.

A lista provisória de inscritos da UAE Team Emirates é encabeçada por Daniel Martin, anunciado chefe-de-fila da equipa para a próxima Volta a França. O corredor irlandês assinou um 2017 de sonho, com pódios na Paris-Nice, no Critério do Dauphiné, na Liège-Bastogne-Liège e na Flèche Wallone e top-10 no Tour, na Volta à Catalunha, na Volta à Comunidade Valenciana e na Volta ao Algarve, corrida que terminou na sexta posição, depois de vestir de amarelo, na sequência da vitória na segunda etapa, no Alto da Fóia.

Se Daniel Martin é a escolha óbvia da equipa para um bom lugar na geral, o britânico Ben Swift comanda as aspirações da UAE Team Emirates na discussão das etapas ao sprint. Os italianos Valerio Conti e Edward Ravasi, o norueguês Vegard Stake Laengen, o esloveno Jan Polanc e o australiano Rory Sutherland completam a lista provisória de inscritos enviada pela equipa à organização da Volta ao Algarve.

A Team Sunweb apresenta-se com um coletivo em que imperam os jovens, uma autêntica nova vaga de “voltistas”, apostada em dar sequência, entre a elite, ao sucesso obtido na categoria de sub-23. Estão neste patamar o holandês Sam Oomen, o alemão Lennard Kämna, vice-campeão mundial de sub-23, o australiano Jai Hindley e o belga Louis Vervaeke.

A equipa alemã também inscreveu o holandês Laurens Tem Dam e o alemão Simon Geschke, que dão um toque de experiência ao coletivo do qual também fará parte o holandês Lennard Hofstede.

Etapas

14 de fevereiro: 1.ª Etapa: Albufeira – Lagos, 192,6 km

15 de fevereiro: 2.ª Etapa: Sagres – Fóia (Monchique), 187,9 km

16 de fevereiro: 3.ª Etapa: Lagoa – Lagoa, 20,3 km (CRI)

17 de fevereiro: 4.ª Etapa: Almodôvar – Tavira, 199,2 km

18 de fevereiro: 5.ª Etapa: Faro – Malhão (Loulé), 173,5 km

Equipas

WorldTour: Team Sky (GBR), Quick-Step Floors (BEL), BMC Racing Team (USA), Team Sunweb (GER), Trek-Segafredo (USA) e Movistar Team (ESP), Bora-hansgrohe (GER), FDJ (FRA), Lotto NL-Jumbo (NED), Lotto Soudal (BEL), Team Dimension Data (RSA), Team Katusha Alpecin (SUI) e UAE Team Emirates (UAE).

Continentais profissionais: Wanty-Groupe Gobert (BEL), Cofidis Solutions Crédits (FRA), Caja Rural-Seguros RGA (ESP).

Continentais (portuguesas): Aviludo-Louletano, Efapel, LA Alumínios, Liberty Seguros-Carglass, Miranda-Mortágua, Rádio Popular-Boavista, Sporting-Tavira, Vito-Feirense-BlackJack e W52-FC Porto.