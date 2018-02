Ciclismo: 120 países vão ver a Volta ao Algarve na televisão

Connect on Linked in

A 44.ª edição da Volta ao Algarve, que irá realizar-se entre 14 e 18 de fevereiro, terá transmissão televisiva em direto para 120 países dos cinco continentes.

De Portugal à Nova Zelândia, do Japão ao Canadá, milhões de lares terão acesso transmissão – 60 a 90 minutos diários – das cinco etapas da competição. A Volta ao Algarve poderá ser vista em Portugal através da Eurosport 2 e da TVI24, de quarta a domingo.

A transmissão e a distribuição internacionais estão a cargo da Eurosport, que colocará as imagens da Volta ao Algarve em 51 países da Europa, em 50 nações da África subsariana, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia e em 16 países asiáticos.

A Volta ao Algarve tem transmissão televisiva em direto pelo segundo ano consecutivo. Em 2017 a corrida foi transmitida em 54 países. É um dos principais eventos desportivos do país, atraindo anualmente as melhores equipas e os melhores ciclistas internacionais.

A edição de 2018 contará com 175 corredores, distribuídos por 25 equipas, 13 das quais do seleto circuito WorldTour. Entre os ciclistas inscritos estão dois corredores do top 10 mundial, o polaco Michal Kwiatkowski (Team Sky), oitavo, e o belga Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), décimo, um total de 19 ciclistas do top 80 mundial, o campeão europeu de contrarrelógio, Victor Campenaerts (Lotto Soudal), e campeões nacionais de 15 países.

A qualidade desportiva da Volta ao Algarve atrai a comunicação social nacional e internacional. Até ao momento, estão acreditados mais de 100 profissionais dos média, oriundos de oito países europeus, americanos e asiáticos.

A edição anterior mereceu 485 peças em órgãos de comunicação social estrangeiros e 512 em Portugal. O retorno da Volta ao Algarve (Automatic Advertising Value) nos média portugueses ascendeu, em 2017, a 6,1 milhões de euros.

A Volta ao Algarve é o evento-âncora do programa Cyclin’Portugal, que visa afirmar o país como destino privilegiado para a prática de ciclismo, em todas as suas vertentes: competição, treino, estágio, deslocações quotidianas e turismo com bicicleta.

A transmissão internacional de um evento com forte apelo popular, pela presença de algumas das maiores figuras internacionais da modalidade, permite mostrar o Algarve como local onde a prática de ciclismo é aprazível ao longo de todo o ano, mesmo no inverno.

Etapas:

14 de fevereiro: 1.ª Etapa: Albufeira – Lagos, 192,6 km

15 de fevereiro: 2.ª Etapa: Sagres – Fóia (Monchique), 187,9 km

16 de fevereiro: 3.ª Etapa: Lagoa – Lagoa, 20,3 km (CRI)

17 de fevereiro: 4.ª Etapa: Almodôvar – Tavira, 199,2 km

18 de fevereiro: 5.ª Etapa: Faro – Malhão (Loulé), 173,5 km