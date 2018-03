Chuvas dos últimos dias não resolvem o problema da seca

Connect on Linked in

Parece caricato, mas, apesar das chuvas, a seca extrema continua a atingir todo o sotavento algarvio. Especialistas explicam que a situação só mudará se chover todos os dias durante os próximos dois meses. Falta água para a agricultura e os animais estão sem pastagens. Animais e plantas que integram a paisagem natural do nordeste algarvio também estão em risco

DOMINGOS VIEGAS

O sotavento algarvio e o Alentejo interior são as duas zonas do país mais afetadas com a seca, encontrando-se ambas atualmente em situação de seca extrema, revela a análise do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a empresa Águas do Algarve, o nível das albufeiras das barragens da região ainda não é, para já, preocupante e a seca não está ainda a colocar em causa o abastecimento para consumo humano. Porém, falta água para a agricultura, os terrenos estão cada vez mais secos e os animais estão sem pastagens.

Por exemplo, o último mês de outubro foi o mais seco dos últimos 20 anos, mas o de setembro tinha sido o mais seco dos últimos 87 anos. Neste período choveu apenas 30% do valor normal para a época, enquanto os termómetros marcaram 3 graus Celsius acima do registado no período de referência 1971-2000.

O último mês de janeiro “foi seco” e o valor médio de precipitação correspondeu a 65% do valor considerado normal. Quanto às temperaturas, os valores médios apresentaram “uma grande variabilidade”, com as mínimas a serem “muito superiores ao normal” nos dias 3 e 4 e “muito inferiores” no dia 15, lê-se no relatório do IPMA. Entre os dias 28 e 31, os valores de temperatura máxima estiveram “acima do normal”.

É verdade que a chuva já começou a cair nalguns pontos do país, mas, segundo os especialistas, para que a atual situação de seca termine seria necessário que chovesse todos os dias durante os próximos dois meses…

