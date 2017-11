“Chefes” apresentam os melhores pratos com sabor a laranja em Silves

Connect on Linked in

A segunda edição do “Fim de Semana com Sabor a Laranja” vai ter lugar, entre os próximos dias 24 e 26 de novembro, em Silves. Nesta edição, vão participar 19 restaurantes do concelho, com 19 “chefes” a apresentarem pratos que procuram “dar maior notoriedade ao produto laranja, emblemático deste concelho”.

Neste evento gastronómico, que contará com a colaboração dos alunos do curso de bar e mesa do agrupamento de escolas Silves Sul, serão também dinamizadas outras atividades, como provas de vinhos de Silves, pela Rota dos Vinhos do Algarve, um showcooking de creperia e a presença de um stand de venda de sumo de laranja natural.

Esta iniciativa insere-se na estratégia da autarquia para promoção da marca “Silves, Capital da Laranja” e que procura dar a conhecer e valorizar o produto laranja e os seus produtores.

“Trata-se de um fim de semana inteiramente dedicado à gastronomia feita com recurso a este produto, que permitirá realçar as características de qualidade únicas e reconhecidas, há longos anos, à laranja e demais citrinos produzidos neste concelho, nomeadamente a doçura, quantidade de sumo e delicadeza de aromas excecionais”, salienta autarquia.

Restaurantes participantes:

Al- Karib, A Ladeira, A Mesquita, Bistro Ugo Art Café, Café Castelo de Silves, Café da Sé, Cafetaria Chapim, Casa Velha, Churrasqueira Valdemar, Lendas & Mitos, O Barradas, O Pina, Pérola do Arade, Ponte Romana, Snack Bar Central, Snack Bar ao Pé do Tio, Snack Vira Copos, Sushi Love e Tasca do Bené.

JA