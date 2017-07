Chefe da ASAE em Albufeira para falar de boas práticas

Connect on Linked in

O município de Albufeira acolhe esta quinta-feira, 6 de julho, a terceira sessão do roadshow de “Boas Práticas de Valorização de Pessoas 2017”, numa organização do INA – Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, em parceria com o município de Albufeira.

Esta iniciativa vai contar com as boas práticas dos seguintes organismos: Câmara de Albufeira, Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia (Funchal) e da Câmara de Lisboa.

O programa tem início às 14h30 com a apresentação do “Plano Municipal para a Igualdade”, pelos técnicos da Câmara de Albufeira, Teresa Biló e Fernando André, seguindo-se a apresentação do “Simplex Autárquico (Municípios do Algarve Central em Rede), pelo especialista informático, da mesma câmara municipal, Eduardo Boneca.

O grande destaque vai para a intervenção do inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Pedro Portugal Gaspar, intitulada “Doações de Bens Apreendidos”.

A participação neste roadshow de boas práticas é gratuita, apenas limitada à capacidade da sala.

