Chef partilha segredos da laranja em Portimão

Até ao próximo sábado, dia 10 de fevereiro, o Mercado Avenida São João de Deus, em Portimão, está a promover a Festa da Laranja, pelo décimo ano consecutivo.

Precisamente no último dia do evento, o mercado recebe a visita especial do chef Nuno Martins, um dos mais conceituados chefes de cozinha na região, que virá ao mercado de Portimão partilhar os seus segredos confecionando iguarias com os “frescos” e a laranja algarvia.

Durante esta festa, os clientes poderão ainda adquirir este citrino algarvio ao preço especial de 49 cêntimos o quilo e experimentar, entre as 10h00 e as 12h00, as propostas apresentadas pelos alunos dos cursos de cozinha e de restauração e bebidas da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, que realizarão diversas demonstrações culinárias e degustações nos dias 8 e 9 fevereiro.

A Festa da Laranja é uma coorganização do setor das hortofrutícolas e da Câmara Municipal de Portimão, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão e o chef Nuno Martins, e com o apoio da ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve e da Escola Profissional Gil Eanes de Portimão.

JA