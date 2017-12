Centros de Saúde preparam-se para eventual pico de surto gripal

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve acaba de informar que está a monitorizar diariamente a afluência de utentes aos cuidados de saúde primários nos três agrupamentos de centros de saúde da região, no âmbito do Plano de Contingência Sazonal – Inverno.

O objetivo é avaliar a necessidade de reforço de recursos humanos ou alargamento de horário para responder à possibilidade de um pico de surto gripal.

Os horários dos Centros de Saúde, nomeadamente da Consulta aberta (Consulta do Recurso do Dia), “serão adaptados a um eventual aumento de número de utentes para assegurar a prestação de cuidados de saúde à população, nomeadamente nos casos de doença aguda, como gripe e infeções respiratórias”, explica a ARS Algarve.

ACES Barlavento:

– Consulta de Recurso do Dia, Centro de Saúde de Lagoa: das 14.00 às 20.00 horas, todos os dias do ano.

– Consulta de Recurso do Dia, Centro de Saúde de Monchique: das 12.00 às 18.00 horas, de 2.ª a 6.ª feira, sendo que aos fins de semana e feriados é das 8.30 às 14.30 horas.

– Consulta de Recurso do Dia, Centro de Saúde de Portimão: das 08.00 às 20.00 horas, todos os dias do ano (com reforço de médicos durante todo o período de funcionamento e no espaço temporal de 18/12 a 31/12/2017).

– Consulta de Recurso do Dia, Centro de Saúde de Silves: das 08.00 às 20.00 horas, todos os dias do ano (com reforço de médicos durante todo o período de funcionamento e no espaço temporal de 18/12 a 31/12/2017).

ACES Central:

– Consulta de Recurso do Dia, Centro de Saúde de Faro: Segunda a sexta-feira, entre as 18h e as 20h – aberta para todos os utentes com episódios de doença aguda, independentemente do local onde se encontram inscritos. Fins de semana e feriados, das 09h às 18h.

– Consulta de Recurso do Dia, Centro de Saúde de Olhão: Segunda à sexta-feira, entre as 18h e as 20h – aberta para todos os utentes com episódios de doença aguda, independentemente do local onde se encontram inscritos. Fins de semana e feriados, das 09h às 18h.

– Consulta de Recurso do Dia, Centro de Saúde de S. B. de Alportel: Fins de semana e feriados, das 09h às 15h.

ACES Sotavento:

– Serviço de Atendimento Complementar (SAC), Centro de Saúde de Tavira: Fins de semana e feriados: consulta médica e de enfermagem, entre as 9 e as 17 horas; A partir do dia 25 de dezembro, reforço de fins de semana e feriados de 2017 com mais 4 horas diárias de consulta médica, entre as 11 e as 15 horas; A partir do dia 25 de dezembro, reforço do atendimento aos dias de semana, de 2 para 3 horas diárias, consulta médica e de enfermagem, com autorização para prolongamento de turnos se tal se afigurar necessário, face à procura.

– Serviço de Atendimento Complementar (SAC), Centro de Saúde de Alcoutim: Prestação de cuidados ao sábado entre as 9 e as 16 horas, com consulta médica e de enfermagem.

Prestação de cuidados de saúde assegurada nos fins de semana e feriados pelas unidades funcionais de saúde no Centro de Saúde de Tavira, Centro de Saúde de Vila Real de Santo António, Centro de Saúde de Alcoutim e Centro de Saúde de Castro Marim.

Serviço de Urgência – Centro Hospitalar Universitário do Algarve:

Serviço de Urgência CHUA Faro (todos os dias – 24h)

Serviço de Urgência CHUA Portimão (todos os dias – 24h)

Serviço de Urgência Básica (SUB) de Albufeira (todos os dias – 24 h)

Serviço de Urgência Básica (SUB) de Loulé (todos os dias – 24 h)

Serviço de Urgência Básica (SUB) de Lagos (todos os dias – 24 h)

Serviço de Urgência Básica (SUB) de Vila R. Sto António (todos os dias – 24 h)