CDU Loulé: António Vairinhos Martins substitui Teresa Luz

A CDU acaba de anunciar que Teresa Luz já não será a candidata daquela coligação à presidência da Câmara de Loulé, sendo substituída por António Vairinhos Martins.

“Por motivos de ordem pessoal, que impediriam uma participação empenhada nas tarefas da CDU durante os próximos meses, incluindo durante o período de campanha eleitoral, Teresa Luz não vai poder encabeçar a lista da CDU à Câmara Municipal de Loulé. Por esse motivo, a CDU informa que António Vairinhos Martins será o primeiro candidato da CDU à Câmara Municipal de Loulé”, explica a CDU em comunicado enviado às redações.

António José Vairinhos Martins tem 42 anos, é natural e residente em Loulé, é independente e trabalha como Assistente de Portos e Aeroportos no Aeroporto de Faro.

Com um percurso profissional ligado à área da Hotelaria e Contabilidade, é, também, licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Algarve e em Gestão pelo Instituto Superior Dom Afonso III. É membro da Ordem dos Contabilistas Certificados.

Recorde-se que Carla Gomes encabeçará a lista da CDU à Assembleia Municipal e Sofia Costa é a primeira candidata à Assembleia de Freguesia de Almancil.

Os primeiros candidatos às restantes freguesias serão apresentados no próximo dia 05 de agosto, às 10h00, num ato público que a CDU organiza junto ao Mercado Municipal de Loulé, que contará com as intervenções de António Vairinhos Martins, primeiro candidato da CDU à Câmara Municipal, e de Vasco Cardoso, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.