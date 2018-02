Castro Marim: Victor Hugo Palma continua a liderar o CDS e defende Rendimento Básico Universal

Print This Post

A lista encabeçada por Victor Hugo Palma foi reconduzida para liderar a Comissão Política Concelhia do CDS de Castro Marim, nas eleições que decorreram no último fim de semana.

Na primeira reunião deste grupo de trabalho, os temas que mereceram mais atenção foram a desertificação do interior, o envelhecimento da população, a necessidade de cuidar com dignidade dos idosos e a falta de emprego que “leva os mais jovens, e mesmo os menos jovens, a sair do concelho para procurar novas oportunidades para melhorar a sua qualidade de vida”.

Considerando as dificuldades detetadas, foi colocado em cima da mesa, para discussão, o Rendimento Básico Universal incondicional como “uma solução de futuro” e que “poderia ser implementada em Castro Marim a título experimental ou mesmo lançar a hipótese de ser o Baixo Guadiana uma zona piloto para tal”.

Os centristas garantem que esta é uma proposta a ser aprofundada ao longo do mandato da atual Comissão Política Concelhia do CDS, que promete “alargar a discussão a toda a população, levando todos os castro-marinenses a pronunciarem-se sobre esta temática”.

Victor Hugo Palma considera que “temos que ser criativos e ousados nas propostas que apresentamos, quando concluímos que, algumas receitas do presente não produzem resultados aceitáveis.”

“Se no passado alguém disse que o mundo era composto de mudança, com esta nova revolução industrial, nós dizemos que, no presente, estas ocorrem diariamente, implicando respostas rápidas e eficazes para todos aqueles que têm dificuldade em adaptar-se ao momento”, acrescenta.