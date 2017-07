Castro Marim vai ser “Palco do Acordeão” esta sexta-feira

Connect on Linked in

A Praça 1.º de Maio, em Castro Marim, recebe esta sexta-feira, a partir das 21h30, a 12.ª edição da iniciativa “Palco do Acordeão”, que visa a promoção da musicalidade deste instrumento, fundido com as raízes da cultura algarvia.

As honras de abertura cabem à Escola de Acordeão de Castro Marim, que é hoje uma referência regional e nacional no ensino deste singular instrumento musical, contando nas suas fileiras com alunos daquele concelho, mas também dos municípios de Mértola, Alcoutim, Vila Real de Santo António, Tavira e até de Ayamonte (Espanha).

O Festival Internacional do Acordeão marca a segunda parte do “Palco do Acordeão”, com a atuação de reconhecidos acordeonistas: Tino Costa, Iuri Chiforisin, Manuel Matias, Helder Barracosa, José Gabriel, Jaime Gomes, Sérgio Conceição, Valter Romeira, Pedro Constâncio, Joao Saboia, Hugo Madeira e Vitalino Custódio.

Trata-se de uma organização da Associação Mito Algarvio, do Centro de Cultura e Desporto (CCD) da Câmara Municipal e da Câmara Municipal de Castro Marim.