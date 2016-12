Castro Marim terá orçamento de 13,6 milhões em 2017

Connect on Linked in

A Assembleia Municipal de Castro Marim já aprovou o Orçamento e as Grandes Opções do Plano do Município para 2017, com dois votos contra da oposição (PS). O documento prevê um valor global de 13.673.440 euros.

O orçamento centra-se no apoio social às famílias mais necessidades e às classes sociais mais vulneráveis, na continuidade do abastecimento de água a toda a população do concelho, bem como na execução de importantes projetos elaborados nos últimos três anos, entre os quais o da Praia Fluvial de Odeleite.

“Este é um orçamento que assenta na melhoria da qualidade de vida dos munícipes, sem descurar da valorização dos recursos endógenos como força motriz do desenvolvimento do concelho”, declarou o presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, sobre as linhas orientadoras do novo Orçamento.

Representando os fundos comunitários a mais expressiva receita de capital para um município como Castro Marim, a orientação para 2017 é a da concretização de projetos considerados imprescindíveis para o território, sustentados na aprovação de candidaturas ao Quadro de Apoio Comunitário “Portugal 2020”.

Destaque para o alargamento da queijaria do Azinhal, a praia fluvial de Odeleite, habitação social de Altura, parque de autocaravanismo de Altura, pavimentação de arruamentos em Castro Marim, Monte Francisco e Junqueira, execução de projetos de pavimentação do Azinhal e Odeleite, criação do Memorial Paco de Lucía, em Monte Francisco, intervenção na Piscina Municipal, construção de duas ciclovias (VRSA – Castro Marim, Espargosa – Praia Verde), execução de um passadiço pedonal entre Manta Rota e Altura, bem como o abastecimento de água às populações, através do alargamento da rede de abastecimento em alta até à povoação de Alta Mora (freguesia de Odeleite) e de furos artesianos.

O apoio às famílias carenciadas continua a ser a principal prioridade de 2017, no âmbito da ação social, saúde e educação, mantendo e reajustando as medidas já implementadas. Entre estas, destaque para apoios à recuperação de habitações, Unidade Móvel de Saúde com médico permanente, Cartão Social, atribuição de bolsas de estudo, rede de transportes coletivos e escolares, entre outras iniciativas autárquicas, que fazem deste município um dos 58 distinguidos pelo prémio “Autarquia + Familiarmente Responsável”.

Na vertente mais cultural, o Município de Castro Marim pretende manter a programação sedimentada ao longo dos anos, com destaque para os Dias Medievais, Festival de Lucía, cuja primeira edição acontecerá em agosto de 2017, lançamento do documentário “Dias de Sal”, pelo realizador Ivan Dias, desenvolvimento de um projeto regional “Segredos de Lucía” e ainda para a realização de ações diversas na promoção do “Sal de Castro Marim, o Melhor Sal do Mundo” e do acordeão.