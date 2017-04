Castro Marim reviveu valores de Abril com “O Sul de José Afonso”

Connect on Linked in

“O Sul de José Afonso”, por João Afonso (sobrinho de Zeca Afonso) e Luís Galrito, acompanhados do coletivo “Barco do Diabo”, lotou o auditório da Biblioteca Municipal de Castro Marim ontem, no final da tarde, assinalando o 43.º aniversário da Revolução do 25 de Abril.

Em palco juntaram-se o compositor e cantor João Afonso, o professor de música e intérprete Luís Galrito, reconhecido divulgador da obra de Zeca, e os “Barco do Diabo”, com Rogério Pires, Paulo Pires, João Espada e Sónia Pereira, numa homenagem a um dos maiores ícones da Revolução dos Cravos, Zeca Afonso.

O espetáculo interdisciplinar comporta na sua essência a ligação de José Afonso ao Algarve, mostrando o seu percurso na região, revelando como esta relação influenciou a sua vida e obra e apresentando novas roupagens para as suas canções, que passam pela combinação de música, vídeo e poesia. O concerto evocou o seu ofício de professor no Algarve e a influência que deixou nos seus alunos, mas também os seus locais de convívio e inspiração, as memórias dos concertos clandestinos que deu na região e a sua ligação ao mar e à Ria Formosa.

Com o ponto alto e último no concerto “O Sul de José Afonso”, as comemorações do 25 de Abril em Castro Marim começaram, no entanto, muito antes, com um diversificado programa cultural e desportivo, que decorreu entre o dia 22 e o dia 25 de abril e passou pela realização de um ‘workshop’ de defesa pessoal, promovido pelo Leões do Sul Futebol Clube, pelo Peddy Paper da Alta Mora (Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora) e um Passeio Familiar de Bicicleta, pelo Clube Recreativo Alturense. No dia 25 de Abril, também a assinalar a admirável arruada da Banda Musical Castromarinense, que percorreu, durante todo o dia, as principais localidades do concelho.

Organizado pela Câmara Municipal de Castro Marim, o programa do 25 de Abril em Castro Marim teve os apoios da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora, do Clube Recreativo Alturense, da Banda Musical Castromarinense, da Sociedade Columbófila Castromarinense, da Associação Rodactiva e do Leões do Sul Futebol Clube.