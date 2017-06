Castro Marim recebe mais uma edição do Festival de Bandas Filarmónicas

Connect on Linked in

A vila de Castro Marim recebe no próximo dia 8 de julho (sábado), a 21.ª edição do Festival de Bandas, este ano com a participação da Sociedade Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense e da Sociedade Filarmónica Arrentelense, bem como da anfitriã Banda Musical Castromarinense

Com ponto de encontro marcado para as 17h30 na sede da Banda Musical Castromarinense, o festival, propriamente dito, começa pelas 18h00 com a execução de uma marcha conjunta pelas bandas participantes. Segue-se um dos momentos mais apreciados do evento: o desfile pelas ruas da vila.

Pelas 21h30 é a vez das bandas subirem a palco, na Praça 1.º de Maio, momento que encerra o festival, que nasceu com o objetivo de estimular o aparecimento de novos músicos e de preservar esta tradição secular das bandas filarmónicas em Portugal.

O Festival de Bandas em Castro Marim é uma iniciativa da Banda Musical Castromarinense, com o apoio da Câmara Municipal de Castro Marim.