Castro Marim: PSD diz que proposta socialista para UMS “é uma mão cheia de nada”

O PSD de Castro Marim, atualmente no executivo da Câmara, mas sem maioria, considera que a proposta dos socialistas para a nova Unidade Móvel de Saúde (UMS) do concelho é “irresponsável”, “de desresponsabilização do PS de Castro Marim” e representa “uma mão cheia de nada”.

A proposta do executivo para a continuidade da UMS, apresentada pelo presidente Francisco Amaral e pela vice-presidente Filomena Sintra, tinha sido chumbada em reunião de Câmara pelo PS e pelo movimento independente CM1. Esta quarta-feira, os socialistas apresentaram a sua proposta, que acrescenta mais valências e a garantia de menos custos para a autarquia.

Porém, os sociais democratas de Castro Marim consideram que a proposta do PS “não passa de uma panóplia de vacuidades académicas confusas, de quem não faz a mínima ideia do que é uma Unidade Móvel de Saúde, nem nunca leu os relatórios deste serviço.”

Esta proposta, considera o PSD, é “desprovida de qualquer concretização, seja de médico ou de enfermeiro, e não passa de uma mera relação de intenções académicas, sem nada de concreto, nem identificação de custos”.

O PSD de Castro Marim, ao mesmo tempo, volta a lamentar o facto do serviço ter acabado devido à decisão da oposição: “Acabou-se com uma Unidade Móvel de Saúde que funcionava bem, com protocolos concretos com a ASFO (Associação Social da Freguesia de Odeleite) e a ABESFA (Associação de Bem Estar da Freguesia do Azinhal), com médicas concretas, que exercem funções há dezenas de anos em Castro Marim, com enfermeiras concretas, com motorista concreto, com calendário concreto. Este serviço funcionava diariamente, com médica e enfermeira permanentes, e percorria todas as povoações da serra de Castro Marim”.

Neste sentido, o PSD considera que os socialistas “agora, tentam sair airosamente de uma situação grave, desumana e até criminosa, que criaram”.

“A proposta socialista termina com o cúmulo da irresponsabilidade e desresponsabilização, delegando no presidente da Câmara a resolução do problema por eles criado”, lamentam os sociais democratas.

A proposta do PS já foi entregue a Francisco Amaral e deverá ser votada numa próxima reunião de Câmara.