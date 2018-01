Castro Marim: PS apresenta a sua proposta para manter Unidade Móvel de Saúde

Connect on Linked in

Proposta do executivo social democrata tinha sido chumbada pela oposição há cerca de duas semanas. Unidade Móvel de Saúde poderá voltar a funcionar, mas terá que ser com as “regras” impostas pelo PS

DOMINGOS VIEGAS

Os socialistas vão apresentar a sua proposta para que Castro Marim continue a ter uma Unidade Móvel de Saúde (UMS), depois de terem chumbado, junto com o movimento independente CM1, a que foi apresentada pelo executivo liderado pelo social democrata Francisco Amaral.

O documento será apresentado “já na próxima reunião de Câmara” [que se realiza no início da próxima semana], permitirá que a UMS “volte a funcionar ainda este mês” e passe a ter “mais valências e menos encargos para a autarquia”, explicou ao Jornal do Algarve a vereadora socialista Célia Brito.

“Votámos contra a proposta do executivo porque queremos uma UMS com uma equipa multidisciplinar, mantendo médico e enfermeiro, mas acrescentando, entre outros, o serviço de fisioterapia. Queremos um serviço mais abrangente e com custos mais reduzidos. E apresentaremos a nossa proposta já na próxima reunião de Câmara”, referiu a mesma vereadora.

O edil Francisco Amaral, que não tem maioria na Câmara, tinha considerado que o chumbo da sua proposta foi “uma decisão inexplicável” e “penalizadora das gentes frágeis de Castro Marim”. O autarca chegou mesmo a afirmar que se tratou de “uma decisão criminosa” que “o povo de Castro Marim não merece”.

Agora, basta o voto favorável do vereador José Estevens do movimento independente CM1, que também tinha votado contra a proposta do executivo, para que a proposta dos socialistas seja aprovada por maioria e o executivo tenha que a pôr em prática.

Recorde-se que, na sequência das últimas eleições autárquicas, o executivo camarário de Castro Marim passou a estar formado apenas pelo presidente Francisco Amaral e pela “vice” Filomena Sintra, enquanto a oposição tem três vereadores (dois do PS e um do movimento CM1).

Esta composição da Câmara também já tinha levado ao chumbo do orçamento municipal para 2018 por parte da oposição, em meados de dezembro. Os vereadores do PS e do CM1 explicaram que o executivo, além de não lhes ter dado tempo suficiente para analisar o documento, entregou-lhes “apenas um esboço” do orçamento. Célia Brito, em declarações ao Jornal do Algarve, também tinha explicado que votará a favor, desde que o documento inclua as suas propostas.