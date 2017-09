Castro Marim: Passeio à natureza e às salinas nas Jornadas Europeias do Património Cultural

Connect on Linked in

O Município de Castro Marim e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) organizam, no próximo domingo, pelas 09h30, uma caminhada pela natureza no âmbito das Jornadas Europeias do Património Cultural.

O percurso, de 6 quilómetros, começa à entrada da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (RNSCMVRSA) e passa por uma salina industrial e outra artesanal.

O salineiro Reinaldo Faísca dará a conhecer aos participantes a diferença entre a exploração artesanal, de pequenos talhos, onde o sal é recolhido manualmente, e a exploração industrial, de grandes dimensões, onde o braço do homem foi substituído pelas máquinas. Ambas constituem habitats fundamentais para as aves aquáticas, sendo utilizadas como local de repouso, alimentação e nidificação.

A iniciativa conta com a colaboração do fotógrafo Agostinho Gomes, que se interessa e dedica, desde os anos 80, pela avifauna da região do Baixo Guadiana. A sua manifesta paixão pode observar-se na exposição de fotografia sobre património natural, patente na sede daquela reserva natural, realizada em parceria com os fotógrafos Hugo Esteves e José Carlota. Do programa faz ainda parte a visualização de um filme sobre a Reserva do Sapal.

As Jornadas Europeias do Património Cultural são este ano subordinadas ao tema “Património e Natureza”, promovendo a importância da relação entre as pessoas, as comunidades, os lugares e a sua história, mostrando como o património e a natureza se cruzam nas suas diferentes expressões – mais urbanas ou mais rurais – e para a necessidade de preservar e valorizar esta relação, fundamental para a qualidade da vida, para a qualificação do território e para o reforço de identidades.

Esta caminhada conta, ainda, com a colaboração do Centro de Marcha e Corrida de Vila Real de Santo António.